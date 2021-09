Champions League gaat weer beginnen: waar mogen we ons op verheugen?

Basisplek gloort voor Luuk de Jong bij Barcelona, Braithwai­te onder het mes

13 september Luuk de Jong heeft een goede kans om morgenavond naast Memphis Depay direct al zijn officiële debuut bij FC Barcelona te maken. Trainer Ronald Koeman zit vanwege blessures namelijk erg dun in de aanvallers. Er wacht Barcelona sowieso een zware klus. Bayern München is in Camp Nou namelijk de eerste tegenstander in de groepsfase van de Champions League.