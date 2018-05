Champions League-finale garantie voor goals

Finales van de Europa Cup 1/Champions League waren in de jaren ’80 en ’90 vaak slaapverwekkende vertoningen. De laatste jaren is de eindstrijd echter een garantie voor goals.

Door Wietse Dijkstra

Jaren ‘50

Gemiddeld aantal goals: 4,00

Wat doelpunten betreft, begint het Europa Cup 1-toernooi voortvarend. In de allereerste finale tussen Real Madrid en Stade Reims in 1956 is het meteen zeven keer raak: 4-3. Catenaccio moet nog worden uitgevonden. Voetbal, ook op het hoogste niveau, gaat in de eerste plaats om het maken van goals.

Jaren ‘60

Gemiddeld aantal goals: 4,60

Volledig scherm Alfredo Di Stefano scoort in 1960 namens Real Madrid tegen Eintracht Frankfurt in de nog altijd meest productieve EC1-finale ooit: 7-3. © AP De jaren ‘60 gaan van start met de meest productieve EC1-finale ooit: Real Madrid-Eintracht Frankfurt wordt 7-3. De swingende sixties zijn een garantie voor goals met gemiddeld 4,6 treffers in de belangrijkste clubwedstrijd van het jaar. Benfica, dat in 1965 met 1-0 verliest van Inter, is de enige ploeg dit decennium die geen doel treft in een eindstrijd van de Europa Cup 1.

Jaren ‘70

Gemiddeld aantal goals: 2,09

Volledig scherm Ajax heeft in 1973 aan één goal van John Rep genoeg om te winnen van Juventus. © VI IMAGES De periode van Hollands glorie. Feyenoord kroont zich als eerste Nederlandse club tot de beste van Europa. Ajax volgt met drie Cups op een rij. Het voetbal wordt, zeker in de loop van dit decennium, steeds zakelijker. En dat is te merken aan het geringe aantal goals in de EC1-finales: minder dan de helft dan in de jaren ’60.

Jaren ‘80

Gemiddeld aantal goals: 1,40

Volledig scherm Penaltyheld Hans van Breukelen showt de Cup. PSV scoort in 1988 niet in de finale tegen Benfica (0-0), maar is wel de beste van Europa. © ANP De Engelse clubs hebben de macht overgenomen, maar dat is niet de enige trend die zich begin jaren ’80 voortzet. EC1-finales zijn het aanzien nauwelijks nog waard, want veel meer dan één goal wordt er niet gemaakt. Steaua Boekarest (1986 tegen Barcelona) en PSV (1988 tegen Benfica) hebben zelfs aan een 0-0 genoeg om de beker na strafschoppen te kunnen winnen.

Jaren ‘90

Gemiddeld aantal goals: 1,80

Het voetbal bereikt begin jaren ’90 als kijkspel zijn dieptepunt. Rode Ster – Marseille in 1991 (0-0), een wedstrijd tussen twee ploegen die alleen bezig zijn met het ontregelen van elkaar, is waarschijnlijk de saaiste EC1-finale ooit. Niet veel later (1992) wordt de terugspeelbal afgeschaft. Het zorgt langzaam maar zeker voor een kentering. Eind jaren’90 neemt de productie in finales weer toe.

Jaren ‘00

Gemiddeld aantal goals: 2,70

Volledig scherm Steven Gerrard en trainer Rafa Benitez © ANP Milan en Juventus (0-0) vervelen de kijkers, maar de finale van 2003 is een uitzondering op de regel want sinds begint deze eeuw neemt het aantal goals in de eindstrijd van de Champions League weer flink toe. Met Liverpool – AC Milan (3-3 in 2005) als meest in het oog lopend voorbeeld.

Jaren ‘10

Gemiddeld aantal goals: 3,25