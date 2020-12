Champions League: apotheose in Groepen E, F, G en H

PSV toont zich na woorden Gakpo snelle leerling tegen PAOK

27 november De boodschap die Cody Gakpo zondag na de uitwedstrijd van PSV tegen FC Twente (1-1) gaf was duidelijk. Tegen PAOK Saloniki toonde het elftal van trainer Roger Schmidt zich donderdag in de Europa League in dat opzicht een snelle leerling.