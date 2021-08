Celtic dicht bij play-off Europa League tegen AZ

Kritiek na penaltydra­ma De Gea: ‘Solskjaer had Van Gaal moeten kopiëren'

27 mei David de Gea en strafschoppen, dat is al jaren een ramp. Daarom, zo luidt de kritiek in de Britse media, had Manchester United-coach Ole Gunnar Solksjaer in de finale van de Europa League tegen Villarreal een truc van zijn voorganger Louis van Gaal moeten kopiëren. Had vlak voor tijd toch keeper Dean Henderson ingebracht. „Van Gaal verving Cillessen voor Krul tijdens het WK 2014. Dat pakte behoorlijk goed uit,” zegt Chris Sutton in The Daily Mail.