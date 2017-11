Carvajal vreest schorsing na opzettelijk geel

Pasveer met Vitesse naar Rome

10:42 Vitesse is met doelman Remko Pasveer afgereisd naar Italië voor het duel met Lazio in de Europa League van morgenavond. De doelman van de Arnhemmers ontbrak in het competitieduel met FC Groningen wegens een lichte blessure, maar is door coach Henk Fraser opgenomen in de selectie van 21 spelers die vertrok naar Rome.