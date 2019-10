Bruma reist gewoon met PSV mee naar Rosenborg

Brug­ge-spits Dennis laat toch geen tattoo zetten na scoren in Bernabéu

12:03 De Nigeriaanse spits van Club Brugge Dennis komt terug op zijn belofte een tattoo te laten zetten als hij zou scoren in Santiago Bernabéu. Voorafgaand aan de wedstrijd in de Champions League tegen Real Madrid had Dennis in de camera de hoop uitgesproken op een doelpunt.