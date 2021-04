Britse pers lyrisch over veerkracht City: ‘Een houten pin door het hart’

SamenvattingManchester City staat met een half been in de eerste Champions League-finale uit de clubhistorie door de 1-2 overwinning bij Paris Saint-Germain gisteravond. De Engelse media zijn lovend over de ploeg van trainer Pep Guardiola.

De focus ligt met name op de tweede helft, waarin City een 1-0 achterstand omboog in een 1-2 overwinning. Daardoor beginnen ‘The Citizens’ volgende week in eigen huis met een voorsprong aan de return in de halve finales.

,,Het opvallendste, en tegelijkertijd de grootste prestatie, is hoe Manchester City zich na rust herpakte en een tweede helft op de mat legde die nog lang herinnerd zal worden, waardoor Paris-Saint Germain nog blij mocht zijn slechts met één goal verschil te verliezen”, schrijft The Guardian.

,,Deze verbazingwekkende comeback werd gekenmerkt door de rust en kalmte bij City”, aldus de krant. ,,De ploeg hield het vertrouwen in de kwaliteiten. Het was juist PSG dat z'n hoofd verloor.”

‘Houten pin in het hart’

,,Riyad Mahrez ramde een houten pin in het hart van de Parijzenaars”, beschrijft The Telegraph de 1-2 van City, waarbij Mahrez een vrije trap dwars door de muur schoot en PSG-doelman Keylor Navas verraste. Ook deze krant is vooral onder de indruk van de comeback. ,,City was veel positiever, veel moediger en hield het balbezit, waar het opgejaagde PSG fouten begon te maken.”

The Independent rept over een masterclass na rust, waardoor PSG-sterren Kylian Mbappé en Neymar - uitblinkers in de eerste helft - compleet stilvielen. ,,Guardiola zal vol vertrouwen zijn dat, als zijn ploeg in de return volgende week net zo gedisciplineerd en dominant speelt als in deze tweede helft, Manchester City komende maand in Istanboel voor het eerst in de historie in de Champions League-finale staat.

De BBC doet daar nog een schepje bovenop. ,,Een fantastisch schouwspel na rust. Wat PSG het meest zal ontmoedigen, is hoe City in de tweede helft dicteerde. Daardoor kwamen Mbappé en Neymar er totaal niet meer aan te pas.”

Covers

Ook de covers in de Britse en Franse media liegen er niet om. Volgens L’Equipe staat Paris Saint-Germain met de rug tegen de muur. The Mirror heeft het over ‘Pep’s Semi Gods’.

