Britse pers geeft Van de Beek onvoldoendes: ‘Hij moet meer laten zien om van de bank af te komen’

Voor het eerst sinds 21 maart mocht Donny van de Beek weer eens aan de aftrap verschijnen bij Manchester United. Maar de middenvelder speelde volgens de Engelse media een kleurloze return in halve finale van de Europa League tegen AS Roma (3-2 verlies).

In totaal speelde Van de Beek, afgelopen zomer overgekomen van Ajax voor 40 miljoen euro, 33 keer voor Manchester United dit seizoen in alle competities. Daarvan startte hij 11 keer in de basis. Trainer Ole Gunnar Solskjaer gebruikt hem dus vooral als invaller. Het lukte de 24-jarige international nog niet om zijn stempel te drukken in de minuten die hij kreeg.

Zo ook niet tegen AS Roma, bleek gisteravond. Van de Beek startte tijdens de return vanaf de linkerkant en kwam landgenoot Rick Karsdorp veelvuldig tegen. Het was zijn eerste basisplaats sinds 21 maart, toen hij in de kwartfinale van de FA Cup mocht beginnen tegen Leicester City. Na ruim een uur werd Van de Beek naar de kant gehaald.

Sky Sports stelde de vraag of Van de Beek zijn kans had gegrepen tegen AS Roma. Het antwoord: ‘Het was geen slechte wedstrijd, maar gewoon niet goed genoeg.’ Hij kreeg een 5. Na negentig minuten had hij niet een keer op doel geschoten. De Britse zender zag ook dat de middenvelder vaak keuzes maakte, die Bruno Fernandes niet zou maken, toen Van de Beek de ruimte had om iets moois te laten zien. ,,De bal terugspelen was op zich niet verkeerd, maar Bruno Fernandes had geprobeerd om Edinson Cavani te zoeken.”

Het einde van het seizoen nadert en Sky Sports maakte de balans op. ,,United is blij met zijn houding en benieuwd wat hij in zijn tweede jaar kan brengen. Maar hij zal zich nadrukkelijker moeten laten gelden om de fans én Solskjaer ervan te overtuigen dat hij een belangrijkere rol verdient.”

De lokale krant Manchester Evening News gaf Van de Beek samen met Eric Bailly het laagste cijfer van alle United-spelers, een 4. ,,Hij werd op links gezet, omdat hij centraal op het middenveld niet presteerde en ook daar werd het niet veel beter. Hij creëerde één schotkans voor Bruno Fernandes en dat was het wel zo'n beetje.”

The Sun verwacht dat Van de Beek de komende periode meer speeltijd zal krijgen van Solskjaer, want United speelt vier duels in zeven dagen. Het heeft volgens de Britse tabloid niet met zijn spel te maken in de halve finale van de Europa League. ,,Hij zal meer moeten laten zien, dan hij deed in de negentig minuten tegen AS Roma.”

