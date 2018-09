Brenet uit selectie gezet voor eerste CL-duel Hoffenheim

Casillas begint aan 20ste Champions League

17 september De Spaanse keeper Iker Casillas begint aan zijn twintigste seizoen in de Champions League. De 37-jarige doelman van FC Porto was al recordhouder met 167 wedstrijden in de hoogste klasse van het Europese clubvoetbal. Tegen Schalke 04 begint hij morgenavond aan zijn twintigste seizoen in de hoogste Europese clubcompetitie.