Botteghin: We zullen het als een normale wedstrijd beschouwen

Met aanvoerder Eric Botteghin in de basis staat Feyenoord vanavond voor de opdracht Dinamo Tbilisi (opnieuw) te verslaan. Een vooruitblik uit de mond van de Braziliaan, inmiddels trotse captain in het rood/wit, die wel trek heeft in een avontuur in de Europa League.

Door Dennis van Bergen



Eric Botteghin is misschien wel de meest Nederlandse Braziliaan ter wereld. Met zijn rijzige, blanke en ogenschijnlijke wat houterige gestalte heeft hij meer weg van een boekhouder dan van een profvoetballer. Geen mens die hem ooit zijn heupen zal zien wiegen tijdens het zomercarnaval in Rotterdam. Want, zo zei hij als NAC-speler al eens: ,,Ik eet liever een kop erwtensoep, dan dat ik de samba dans.”

En zo manifesteert Botteghin zich hier in Tbilisi ook, aan de vooravond van de returnwedstrijd van Feyenoord tegen het plaatselijke Dinamo. Als iemand voor wie het keurige Nederlandse voetbaljargon inmiddels gesneden koek is. ,,We zijn met Feyenoord bezig aan een proces. En dat proces moeten we in Georgië een vervolg geven. En dat zal beslist niet makkelijk worden. We zullen alles moeten geven.”

Daarmee onderstreept de in de in São Paulo opgegroeide Feyenoord-captain de woorden, die zijn trainer Jaap Stam hem en zijn ploeggenoten al dagenlang heeft ingefluisterd in de even fraaie als broeierige Georgische hoofdstad. Dat de Rotterdammers het zich dus niet kunnen permitteren slap aan de wedstrijd te beginnen, ook al starten ze vanavond met een 4-0 voorsprong.

Proud dad❤️ 3,822 Likes, 55 Comments - Eric Botteghin (@ericbotteghin) on Instagram: "Proud dad❤️"

Verslapping op de loer

Gevaren zijn er immers altijd. Een vroege 1-0 bijvoorbeeld, waardoor de Georgiërs mogelijk weer de geest krijgen. Of, zoals straks in het Boris Pajtsjadzestadion, het riskante decor van lege tribunes waardoor verslapping wellicht op de loer ligt. ,,In een vol stadion spelen is altijd leuker natuurlijk”, zegt Botteghin, doelend op het feit dat Dinamo Tbilisi vanwege een straf geen toeschouwers mag toelaten. ,,Maar dat gegeven mag ons niet afleiden. We zullen het als normale wedstrijd beschouwen.”

Botteghin formuleert zijn zinnen doordacht en in prima Nederlands. Al die uurtjes Lingo kijken in zijn PEC Zwolle-periode hebben hem onmiskenbaar goed gedaan. Wat dat betreft is de Braziliaan, ondanks zijn soms wat weifelende optredens op het veld, de meest logische aanvoerder van Feyenoord. Zonder van nature een leider te zijn, dwingt hij met zijn constructieve voorkomen en ijzeren discipline respect af in de kleedkamer. En dus ook bij Stam, die traditioneel een zwak heeft voor spelers op wie hij kan bouwen.

Liefde voor Milan

Trainer en speler hebben nóg een overeenkomst: hun liefde voor AC Milan, de club die Stam tussen 2004 en 2006 diende. In de zomer van 1990 bracht de vader van Eric Botteghin, een zakenman, een AC Milan-cap mee voor zijn toen 3-jarige zoon. Op slag raakte junior verliefd op de Rossoneri. En die kriebels zijn nooit meer verdwenen. Dolgraag wil de Feyenoorder ooit nog eens in San Siro spelen.

Één probleem: dit seizoen zal het er hoe dan ook niet van komen met de Rotterdamse club aangezien AC Milan is uitgesloten voor Europees voetbal. Maar voor een bezoekje aan AS Roma, dat nu rechtstreeks is geplaatst voor de groepsfase van de Europa League, zal Botteghin ook best te porren zijn. Op krachtige toon: ,,We hebben maar één opdracht tegen Dinamo Tbilisi. En dat is winnen.”