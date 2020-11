Botman houdt Zlatan van scoren af, debuut zonder zorgen voor Bogarde

Minder verrassend was de overwinning van Hoffenheim. Melayro Bogarde, de 18-jarige neef van Winston Bogarde, kende een zorgeloos debuut tegen Slovan Liberec. Al na 45 minuten stond er een 2-0 voorsprong op het scorebord in de PreZero Arena en na rust groeide dat gat alleen nog maar: 5-0. Bogarde, die vorig seizoen wel al twee (delen van) wedstrijden speelde in de Bundesliga, mocht de negentig minuten vol maken voor de ploeg die met negen punten uit drie wedstrijden bovenaan staat in groep L.



Ook Arsenal heeft de perfecte score behouden in de Europa League. Daar moest wel nog even voor gewerkt worden, want Molde had in de eerste helft brutaal de leiding genomen via een afstandsschot van Martin Ellingsen. Na de onderbreking werd vervolgens orde op zaken gesteld, mede dankzij twee eigen doelpunten van Noorse kant. Nicolas Pépé en Joseph Willock deden ook nog een duit in het zakje voor de Engelse nummer 9, die met 4-1 uiteindelijk toch ruim won van Molde.