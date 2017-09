Bosz wil genieten van CL-debuut: 'Wil dat we moedig spelen'

Bosz beseft dat hij met Dortmund in groep H voor een loodzwaar karwei staat. Titelhouder Real Madrid is de grote favoriet, Apoel Nicosia de grote outsider. ,,De belangen van deze wedstrijd in Londen zijn groot, al is het nog te vroeg om van een beslissend duel te spreken'', zei Bosz. ,,De eerste groepswedstrijd is altijd belangrijk. We gaan voor de winst, zoals we dat in elk duel doen. Ik wil dat we moedig spelen.''