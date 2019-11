Bosz: Je doet veel goed als je zoveel doelkansen creëert

Geen fans naar Porto UEFA straft Feyenoord na wangedrag supporters

21 november Feyenoord mag in het komende uitduel in de Europa League, op 12 december in en tegen Porto, geen supporters meenemen. De Rotterdamse club is door de Europese voetbalbond UEFA gestraft voor het wangedrag van fans tijdens de uitwedstrijd in Bern tegen Young Boys.