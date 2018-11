Bookmakers vrezen voor PSV, maar rekenen op Eindhovens doelpunt

Dreigt voor PSG horrorsce­na­rio in ‘poule des doods’?

17:09 In groep C van de Champions League is het wie van de drie: want in deze zware groep wordt straks Liverpool, Napoli of Paris Saint-Germain vroegtijdig uitgeschakeld. De sterrenformatie uit Parijs heeft op dit moment de slechtste papieren en dan wacht vanavond ook nog de lastige uitwedstrijd tegen Napoli.