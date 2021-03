Blind over makkelijk gegeven penalty: 'Dat is geen geluk’

De ploeg van Erik ten Hag begon met een 3-0 thuiszege op zak aan de returnwedstrijd. Young Boys begon sterk, maar kreeg halverwege de eerste helft de deksel op de neus: David Neres maakte op aangeven van Dusan Tadic de 0-1. ,,Misschien zag het er makkelijker uit dan het was", zei Blind na afloop tegen RTL 7. ,,Het eerste kwartier stonden we onder druk en kreeg Young Boys veel hoekschoppen. Daar kwamen niet veel kansen uit, maar aan voetballen kwamen we niet echt toe.”



,,Gedurende de eerste helft trokken we het spel meer naar ons toe en wonnen we vaker de tweede bal. We waren wel slordig, maar slaagden erin om tegen het einde van de tweede helft veel langer de bal in bezit te houden. In de tweede helft lag het tempo een stuk hoger en was het een flipperkast. Dat moeten we beter doen; langer in balbezit blijven, want dan blijven we in onze krachten. Nu gingen we in het tempo van de tegenstander mee", legt Blind uit.

Volledig scherm Edson Álvarez en Miralem Sulejmani. © EPA

Waar Young Boys na een handsbal van Edson Álvarez geen penalty kreeg, verdiende Ajax dat na een handsbal van Mohamed Ali Camara wel. Over de arbitrage had Ajax donderdagavond überhaupt weinig te klagen, want even later werd de 1-2 van Young Boys afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel. ,,Ja, maar dat is geen geluk", doelt Blind op het penaltymoment. ,,Bij Álvarez staat hij met zijn armen langs het lichaam, Camara stond weer anders.”

Blind werd in de 65ste minuut naar de kant gehaald. Het meespelen van de verdediger, die tegen Young Boys op het middenveld speelde, was tot de opwarming nog onzeker. ,,De wissel leek me logisch", zei Blind. ,,Ik voel me goed, maar heb wel een paar wedstrijden gemist. Natuurlijk wil je zolang mogelijk op het veld staan, maar ik ben er niet boos om.”

Ten Hage spreekt van zakelijke zege

,,We speelden niet goed maar staan in de kwartfinale”, zei trainer Erik ten Hag. ,,En dat is een uitstekende prestatie. Daar ben ik heel blij mee.”



Ajax staat voor de derde keer in de laatste vier jaar in een kwartfinale van een Europees toernooi. ,,Dat lijkt me een uitstekende prestatie”, zei Ten Hag. ,,Want volgens mij staan we ook voor de derde keer in de laatste 18 jaar in een kwartfinale. Maar we gaan niets vieren nu. Een kwartfinale gaan we niet vieren.”

,,Young Boys speelde opportunistisch, na die 3-0 nederlaag van vorige week bij ons”, zei Ten Hag. ,,Dat kon je wel een beetje verwachten. Maar wij maakten ze sterker omdat we te veel balverlies leden. Na die 0-2 in het begin van de tweede helft was het wel gedaan. Er sloop gemakzucht in onze ploeg. Dat is begrijpelijk, maar niet goed. We moeten altijd beter.”