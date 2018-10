Blijdschap overheerst bij De Ligt: 'Maar er zat meer in'

,,We hebben kansen gehad om te winnen'', zag ook De Ligt. ,,Een punt, daar teken je voor vooraf. Zeker op bezoek bij Bayern moet je blij zijn met een punt.''



Ajax had het tegen Bayern eigenlijk alleen in de eerste tien minuten écht moeilijk. De Ligt: ,,We durfden niet te voetballen in de beginfase. Daarna lukte dat wel'', aldus De Ligt over zijn team, dat in het vervolg uitstekend partij bood aan Bayern München. ,,We hebben als team geweldig gespeeld. Stuk voor stuk blonken we uit'', vond de aanvoerder.



Met vier punten uit twee duels staat Ajax gedeeld tweede in Groep E. De Ligt hoopt dat Ajax ook na de winterstop nog in de Champions League speelt. ,,We gaan altijd voor het hoogst haalbare. Dat is nu overwinteren in de Champions League'', aldus De Ligt. ,,We moeten op deze voet doorgaan, dan zien we wel waar het schip strandt.''