Bijna alle Champions League-records zijn voor veelvraat Cristiano Ronaldo

ManCity laat zich niet verrassen en geeft Schalke ongekend pak slaag

12 maart Manchester City heeft Schalke 04 niet de geringste kans gegeven het in de achtste finales van de Champions League nog spannend te maken. Op het gemak won de koploper van de Premier League in het eigen stadion van de in degradatie verkerende tegenstander uit de Bundesliga met maar liefst 7-0. In Gelsenkirchen had City al met 3-2 gewonnen.