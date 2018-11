Bij een zege is Ajax door, maar wat als...?

poll Vlak voor de poort naar Europa’s elite overheerst de glimlach bij Ajax

8:09 Het is voelbaar binnen heel de club Ajax, van de directeur tot de reservekeeper. Het meer dan uitstekende voorwerk in de Champions League moet vanavond tegen AEK een definitieve glans krijgen. Bij winst in Athene is Ajax na dertien jaar terug bij de grote jongens in Europa.