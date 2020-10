Besmet AZ moet zich aanpassen in Napels: spitsen Boadu en Druijf ontbreken door corona

Door Nik Kok



Arne Slot noemt de sfeer in de spelersgroep van AZ aan de vooravond van het treffen met Napoli ‘toch wel vreemd.’ Normaal bespreekt hij zo’n laatste wedstrijd als tegen VVV - waarin AZ weer een zeker lijkende voorsprong weggaf - tot in het kleinste detail met zijn spelersgroep. Zeker aan de vooravond van een belangrijke Europa League-wedstrijd en zeker ook nu het mentaal niet zo lekker zit bij AZ.



,,Maar door alle coronaperikelen hebben we die wedstrijd eigenlijk nauwelijks kunnen bespreken’', zegt Slot. De spelers van de club worden om de haverklap getest en voor de zekerheid is Slot maar helemaal niet meer met zijn selectie bij elkaar gaan zitten. ,,Die besprekingen werden al zoveel mogelijk in kleine groepjes gedaan, laat dat duidelijk zijn. We letten er al de hele coronaperiode heel streng op.”