Bergwijn mist vanwege enkelblessure CL-duel met Leipzig

Valencia-cap­tain Parejo wil spelen voor publiek: ‘Is het in andere stadions dan wel veilig?’

8 maart De return tussen Valencia en Atalanta Bergamo in de achtste finales van de Champions League wordt dinsdagavond zonder publiek gespeeld. Het Spaanse ministerie van volksgezondheid adviseerde dit vorige week vanwege het coronavirus in het noorden van Italië. Valencia-captain Dani Parejo is het daar niet mee eens, zo laat hij weten in een uitgebreid statement op Instagram.