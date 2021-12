Berghuis: ‘Natuurlijk zijn dit prachtige cijfers, maar pas later komt dat besef’

Deze vijf dingen kun je nu nog doen om volgend jaar geld te besparen

Over een paar weken staat de jaarwisseling alweer op ons te wachten. De komende weken is het een goede tijd om nog wat financiële zaken in orde te maken. Bepaalde dingen worden namelijk in 2022 duurder. Van treinkaartjes, een abonnement op de Efteling tot het aflossen op je hypotheek. We geven vijf tips.

7 december