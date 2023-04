Bekijk hier alle doelpunten van vanavond in de Champions League

Zweedse scheids­rech­ter bij laatste Champions Lea­gue-du­el Ajax in Schotland

Glenn Nyberg leidt dinsdagavond het uitduel van Ajax met Rangers FC in de Champions League. De Zweed krijgt langs de zijlijn assistentie van Mahbod Beigi en Andreas Söderqvist. Joakim Östling is de vierde official en Marco Fritz zal als videoscheidsrechter optreden.