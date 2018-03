Beknelde zenuw houdt Robben uit selectie Bayern

Arsenal zet bij AC Milan grote stap naar kwartfinale

8 maart Arsenal heeft een voorschot genomen op een plaats bij de laatste acht in de Europa League. De ploeg van Arsène Wenger won in San Siro met 2-0 van AC Milan in een duel tussen twee alleen in naam nog grote clubs. Voor Arsenal is winst van de Europa League de enige manier om nog deelname aan de Champions League veilig te stellen, het podium waarop de club gewend is uit te komen.