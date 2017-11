Bayern zonder Müller, Alaba en Rafinha tegen Anderlecht

Inzet Jørgensen voor CL-duel met City onzeker

20 november Het is niet zeker of Nicolai Jørgensen morgen met Feyenoord meedoet in de uitwedstrijd tegen Manchester City in de Champions League. De Deense spits zou vanavond aanschuiven voor de afsluitende persconferentie, maar Jens Toornstra deed dat in zijn plaats.