Bayern wil revanche op PSG

Valverde: Ons doel is om eerste te worden

20:23 De kans dat het al geplaatste Barcelona morgen in de Champions League Sporting uit Portugal de helpende hand toesteekt is te verwaarlozen. ,,Ons doel bij deze wedstrijd is als altijd: we willen winnen'', verklaarde coach Ernesto Valverde. ,,Dat is een verplichting die we ons zelf altijd opleggen.''