Bayern ook tegen Salzburg met Sven Ulreich onder de lat

Blind knipoogt naar coach Ten Hag over mogelijke finaleplek: 'Ik weet niet wat hij deze week wil horen'

Daley Blind genoot met volle teugen van een nieuwe, magische avond van Ajax in de Champions League. ,,We zijn er nog niet maar we zijn wel op de goede weg”, stelde de maker van de tweede goal tegen Borussia Dortmund na de fraaie, derde opeenvolgende groepszege (4-0).

20 oktober