Bayern München zeker tot de winterstop zonder Coman

Onderzoek door clubarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bracht een scheur in het kapsel van zijn linkerknie aan het licht. Ook is een pees verrekt en is er schade aan het kniegewricht.

Coman liep die blessure op zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Hij nam op snelheid een bal aan bij de zijlijn, maar daarbij maakte zijn linkerknie een rare knik naar buiten. De impact was zo groot, dat Coman over de zijlijn vloog. Hij moest zich direct laten vervangen. De 23-jarige Fransman had in de 14e minuut de score geopend. Coman, die in zijn carrière al vaak te maken heeft gehad met blessureleed, is doorgaans een vaste waarde in het elftal van interim-trainer Hansi Flick.