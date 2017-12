Basisplaats voor Blind bij Manchester United

Valverde: Ons doel is om eerste te worden

4 december De kans dat het al geplaatste Barcelona morgen in de Champions League Sporting uit Portugal de helpende hand toesteekt is te verwaarlozen. ,,Ons doel bij deze wedstrijd is als altijd: we willen winnen'', verklaarde coach Ernesto Valverde. ,,Dat is een verplichting die we ons zelf altijd opleggen.''