Basaksehir stunt tegen Manchester United van Van de Beek en Fosu-Mensah, Zenit en Lazio spelen gelijk

Evenals in de vorige wedstrijd in de Champions League tegen Leipzig was Donny van de Beek basisspeler bij ManU. Na een uur werd hij vervangen door de Fransman Paul Pogba. Timothy Fosu-Mensah viel een kwartier voor tijd in. Later is in deze groep nog Leipzig - Paris Saint-Germain. De winnaar van dit duel komt in punten gelijk met Manchester United.