Barella voorkomt blamage Inter tegen Slavia Praag

Maar Inter was vanavond nauwelijks vooruit te branden. Met Stefan de Vrij wel en Diego Godín niet in de basis creëerden de Italianen nauwelijks een kans. Of het moest een kopballetje zijn van juist De Vrij na een kwartiertje. Hij kopte echter hoog over.



Slavia speelde voortreffelijk. De ploeg van Jindrich Trpisovsky, die Mick van Buuren niet in zijn selectie had opgenomen, maakte het Inter vanaf minuut één lastig met vlotte combinaties. Na een dik uur kregen de Tsjechen loon naar werken, toen de Nigeriaan Peter Olayinka er als de kippen bij was om een rebound voor zich op te eisen.



Toen Slavia ook echt aan een stunt dacht, sloeg Inter toch nog toe. In de 93ste minuut schoot Stefano Sensi eerst een vrije trap snoeihard tegen de lat, waarna Nicolò Barella een blamage voor Inter voorkwam.