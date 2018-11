Barcelona en Dortmund hebben nog een puntje nodig

stand van zakenVoor de spanning moet je vanavond in de Champions League in groep C en D zijn. In poule B (PSV) en A zijn de kaarten al zo'n beetje geschud.

Groep A

Borussia Dortmund staat er na de 4-0 zege uitstekend voor in groep A. De ploeg van Lucien Favre is met een gelijkspel vanavond in de return al zeker van een plaats in de volgende ronde. Als Monaco en Club Brugge gelijkspelen zijn de Duitsers zelfs bij een nederlaag al geplaatst voor de knock-outfase. In dat geval is ook Atlético verzekerd van een plaats bij de laatste zestien.

Historisch gezien ziet er goed uit voor Borussia. De twee vorige keren dat beide ploegen elkaar troffen in Europees verband stonden ze bij Dortmund aan het einde van de rit met de beker in handen. In het seizoen 1965-1966 won de club de Europa Cup 2 nadat Atlético in de kwartfinale was uitgeschakeld. In 1996-1997 won Borussia de Champions League nadat het in de poulefase tweede werd achter de club uit Madrid.

Volledig scherm © AD

Groep B

De situatie in de groep van PSV is exact hetzelfde als die in groep A. Barcelona heeft de beste papieren en heeft aan een puntje bij Internazionale genoeg om zich te scharen bij de laatste zestien. Spelen PSV en Tottenham Hotspur gelijk, dan mogen de Catalanen zelfs verliezen om dan samen met Inter naar de volgende ronde te gaan.

Het moet raar lopen wil Barcelona de knock-outfase niet halen. Dat lukte de club de laatste zestien keer dat het aan de Champions League meedeed altijd. In acht gevallen zelfs al na vier wedstrijden. Van de laatste 25 CL-groepswedstrijden verloor Barcelona er slechts eentje. Op 1 november 2016 ging de ploeg met onderuit bij Manchester City.

Volledig scherm © AD

Groep C

In de ‘poule des doods’ valt vanavond nog geen beslissing. Liverpool, dat uit tegen Rode Ster speelt, heeft voorlopig de beste papieren. De ploeg van Jürgen Klopp won de heenwedstrijd tegen de Serviërs met 4-0. Het is vandaag precies 45 jaar geleden dat beide ploegen elkaar troffen in Liverpool (tweede ronde Europa Cup 1). Rode Ster won destijds op Anfield met 1-2 van de Engelsen nadat het thuis ook al met 2-1 had gewonnen.

Napoli ontvangt Paris Saint-Germain. Ook deze twee clubs speelden één keer eerder tegen elkaar. Dat was in het seizoen 1992-1993 (tweede ronde UEFA Cup). PSG won destijds in Napels met 0-2 – in de return bleef het 0-0 - door twee goals van George Weah, wiens zoon Timothy nu deel uitmaakt van de selectie van de Franse topclub.

Volledig scherm © AD

Ook in groep D ligt alles nog open, al kan het Champions League avontuur van Lokomotiv Moskou er na vanavond al opzitten. Bij een nederlaag in Porto en geen gelijkspel bij Schalke – Galatasaray zijn de Russen uitgeschakeld. De koploper van groep D won de heenwedstrijd bij Lokomotiv met 1-3.

Schalke en Galatasaray speelden in Istanboel met 0-0 gelijk. De Duitsers kenden een moeizame competitiestart maar zijn in de Champions League nog ongeslagen. Het is de tweede keer dat beide ploegen elkaar treffen. In 2013 plaatste Galatasaray zich ten koste van Schalke voor de kwartfinale van de Champions League door de 1-1 op eigen veld met 2-3 te winnen in Gelsenkirchen.