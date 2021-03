Barça staat voor onmogelijke klus: eerste kwartfinale zonder Ronaldo en Messi dreigt na 16 jaar

Met behulp van de statistieken van Gracenote blikken we vooruit op de wedstrijden van vanavond in de Champions League. Dit zijn de leukste feitjes voor de beslissende duels in de achtste finales.

Paris Saint-Germain - FC Barcelona (21.00 uur, heenduel 4-1 voor PSG)

• PSG won het heenduel in Camp Nou met 1-4. Alle 99 teams die deze uitoverwinning boekten in de eerste wedstrijd in een Europese knock-outfase gingen door naar de volgende ronde.

• PSG kreeg in slechts drie van zijn 114 thuiswedstrijden in Europees verband meer dan drie doelpunten tegen. De laatste keer dat dit gebeurde was een 2-4 nederlaag tegen Hapoel Tel Aviv in de groepsfase van de Europa League 2006/07.

• Barcelona ging in zijn laatste 13 achtste finales door naar de kwartfinale. De laatste keer dat de Catalanen in deze ronde strandden was in het seizoen 2006/07, toen Liverpool op basis van uitdoelpunten doorging.

• Als Barça vanavond wordt uitgeschakeld, is het de eerste keer sinds het seizoen 2004/05 dat zowel Cristiano Ronaldo als Lionel Messi afwezig is in de kwartfinale van de Champions League. In zestien jaar tijd won Ronaldo vijf keer het miljoenenbal, Messi tilde de Cup met de grote oren vier keer omhoog.

• Ronald Koeman heeft slechts één van zijn acht wedstrijden als coach gewonnen tegen PSG-trainer Mauricio Pochettino (W1-G2-V5). De enige keer dat Koeman de Argentijn versloeg was op 8 mei 2016. Toen won hij de Premier League-wedstrijd met Southampton op bezoek bij Tottenham Hotspur (1-2 zege).

Volledig scherm Ronald Koeman won in zijn trainersloopbaan slechts een van de acht wedstrijden tegen Mauricio Pochettino. © REUTERS

• PSG scoorde in 41 van zijn laatste 42 CL-wedstrijden. De enige uitzondering in die reeks was een 1-0 nederlaag tegen Bayern München in de finale van vorig seizoen in Lissabon.

• Kylian Mbappé, die in de wedstrijd in Camp Nou een hattrick maakte, kan de eerste speler worden die in één campagne meer dan drie CL-doelpunten maakt tegen Barcelona. Slechts drie spelers hebben vaker dan drie keer gescoord tegen Barça: Thomas Müller (6), Andrij Shevchenko (5) en Juninho Pernambucano (4).

Liverpool - RB Leipzig (21.00 uur, heenduel 2-0 Liverpool)

• Liverpool ging alle vijf de keren dat zij in de achtste finale een 0-2 uitoverwinning boekte door naar de volgende ronde. In twee van die vijf wedstrijden verloren de Reds wel de tweede partij (beide met 1-0).

• Liverpool ging in 14 van zijn laatste 15 knock-outwedstrijden tegen een Duits team door. De enige Duitse club die erin slaagde om Liverpool uit te schakelen was Bayer Leverkusen in het seizoen 2001/02.

• Didier Drogba (14), oud-speler van onder andere Chelsea en Olympique Marseille, is de enige Afrikaanse speler die meer doelpunten in de knock-outfase van de Champions League heeft gemaakt dan Sadio Mané (11). Samuel Eto’o (10) is derde, Liverpool-aanvaller Mohammed Salah (8) staat vierde op die lijst.

Volledig scherm Didier Drogba is de enige Afrikaanse speler die meer doelpunten maakte in de knock-outfase van de Champions League dan Sadio Mané. © AFP

• Leipzig-coach Julian Nagelsmann heeft al zijn drie wedstrijden tegen Jürgen Klopp verloren. Voor de 0-2 thuisnederlaag in februari was Klopp in het seizoen CL-seizoen 2017/18 ook tweemaal te sterk voor het Hoffenheim van Nagelsmann.

• Leipzig kreeg dit seizoen al elf doelpunten tegen in zijn vier CL-uitwedstrijden. In drie van deze vier duels slaagde het er ook niet in om te scoren.

