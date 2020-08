Barça-president hint op ontslag Sétien: ‘Er zijn al beslissingen gemaakt’

,,Het is een heel, héél zware avond. Het spijt me enorm voor de fans van Barcelona, voor de technische staf, voor de spelers. Voor iedereen. We waren niet de club die we zouden moeten representeren. Het spijt me echt", vertelde Bartomeu voor de camera van Movistar+.



Om te vervolgen: ,,Er zijn al beslissingen genomen en er zijn andere beslissingen die we de komende dagen zullen moeten nemen. Deze moeten we nemen zodra alle emoties een beetje gedaald zijn. De aankondigingen van die beslissingen zullen aankomende week volgen. Vandaag is vooral een dag van reflectie en vanaf morgen zullen we proberen de steun van onze fans weer terug te krijgen, want dit was een beschamend resultaat. Ik feliciteer Bayern München, want ze hebben geweldig gespeeld en verdiende het te winnen. Het enige wat wij kunnen doen is onze excuses aanbieden.”