Bale mist weer duel met oude liefde Tottenham Hotspur

Monaco mist Falcao en Kongolo tegen het Besiktas van Lens en Babel

10:17 AS Monaco gaat morgen zonder topschutter Radamel Falcao en verdediger Terence Kongolo in Istanbul op bezoek bij Besiktas. Falcao en Kongolo bleven geblesseerd achter in het prinsdom. De Colombiaanse spits heeft last van een dijbeenblessure, de Nederlandse verdediger kampt met knieklachten.