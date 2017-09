Babel weer op dreef in Champions League

Liesblessure houdt Kramer op de tribune

20:51 Aanvaller Michiel Kramer van Feyenoord heeft last van een liesblessure en zit daardoor dinsdagavond op de tribune bij de uitwedstrijd tegen Napoli in de Champions League. ,,Hij heeft maandag de training niet kunnen afmaken'', legde trainer Giovanni van Bronckhorst op Veronica uit. ,,Als hij wel fit was geweest, had hij op de bank gezeten.''