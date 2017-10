Babel belangrijk voor trotse koploper Besiktas

Besiktas blijft winnen in de Champions League. De Turkse kampioen versloeg na FC Porto en RB Leipzig dinsdagavond ook AS Monaco. In het Stade Louis II in Monaco werd het 2-1 voor de bezoekers uit Istanbul, waarbij Ryan Babel de assist gaf voor de winnende treffer van Cenk Tosun.

RB Leipzig heeft de eerste overwinning van de club in de Champions League geboekt. De debutant versloeg in eigen huis FC Porto met 3-2 en doet door de zege weer helemaal mee in groep G.

Besiktas voert groep G aan met negen punten. Leipzig is nu de nieuwe nummer twee met vier punten, één meer dan FC Porto. AS Monaco, vorig seizoen nog halvefinalist, blijft staan op één punt.

Ryan Babel dacht Besiktas in de achtste minuut op voorsprong te schieten bij Monaco. De Nederlander werd echter afgevlagd wegens buitenspel, al was die beslissing twijfelachtig. Radamel Falcao scoorde vervolgens voor Monaco. De Colombiaan kapte Pepe uit en maakte met een rollertje in de verre hoek de 1-0. Cenk Tosun bracht Besiktas met een harde kopbal op gelijke hoogte. In de tweede helft reageerde Babel attent nadat de bal terugkwam van de paal. Hij legde af op Tosun die voor de 2-1 zorgde.

Leipzig kwam in eigen huis op voorsprong via Willy Orban, die profiteerde van een fout van doelman José Sá. Vincent Aboubakar maakte tien minuten later uit de draai gelijk voor Porto. Snelle aanvallen van de Duitsers leverden een nieuwe voorsprong op via Emil Forsberg en Jean-Kévin Augustin (3-1). Uit een corner maakten de Portugezen nog de aansluitingstreffer via Iván Marcano. Na rust bleven doelpunten echter uit, waardoor de Duitsers de primeur mochten vieren.