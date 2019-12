AZ zal vlak voor ‘Ajax’ geen krachten sparen tegen United

Voor AZ staat tegen Manchester United de winst in de groep op het spel. ,,We willen de groep winnen. Dat gaat voor ons zeker ergens om”, zei Slot. ,,We willen zo ver mogelijk komen in de Europa League en dan is het handiger om de groep te winnen.”

AZ mist tegen United in ieder geval de geschorste spits Myron Boadu en de langdurig geblesseerde Pantelis Hatzidiakos. Ferdy Druijff neemt de plek van Boadu in de aanval in. Ron Vlaar is terug in de selectie, maar zal in principe niet aan de wedstrijd beginnen, meldde de coach.