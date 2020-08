AZ weet vanmiddag welke ploeg het treft in derde voorronde Champions League

Het is al bekend wie de mogelijke tegenstander van AZ kan zijn. Benfica, AA Gent of Dinamo Kiev wordt namelijk aan de Alkmaarders gekoppeld. Mocht AZ over één duel winnen van een van die tegenstanders, dan wachten de play-offs die wel over twee duels gespeeld worden.



Door de overwinning op Viktoria Plzen is AZ in ieder geval al verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Europa League, mocht de ploeg zich niet plaatsen voor het miljoenenbal.