AZ weet mogelijke opponenten bij bereiken van play-offs Champions League

Loting play-offs: Slavia Praag (Tsj) - Midtjylland (Den) of Young Boys (Zwi), Maccabi Tel-Aviv (Isr) of Dynamo Brest (WRu) - Salzburg (Oos), Olympiakos (Gri) - Omonia Nicosia (Cyp) of Rode Ster Belgrado (Ser), Qarabag (Aze) of Molde (Noo) - Ferencvaros (Hon) of Dinamo Zagreb (Kro), FC Krasnodar (Rus) - PAOK (Gri) of Benfica (Por), AA Gent (Bel) of Rapid Wien (Oos) - Dinamo Kiev (Oek) of AZ (NED).