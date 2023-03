AZ verslaat Lazio met fraaie zege in Rome

De kansen van PSV op weg naar de Champions League: vijf conclusies na remise in Monaco

Fitheid en energie worden de thema's van de tweestrijd AS Monaco-PSV, zo bleek dinsdagavond in Stade Louis II. Na de eerste helft zaten de Eindhovenaren nog aan de goede kant van de score, maar AS Monaco vond na rust alsnog het net. Voor beide ploegen ligt daardoor nog alles open in een duel dat voor PSV en de eredivisie van groot belang is.