AZ moet het tegen Dundee doen zonder belangrijke basiskrachten

Odgaard, deze zomer overgenomen van het Italiaanse Sassuolo, was juist belangrijk geweest in de vorige kwalificatieronde die AZ moest afwerken tegen het Bosnische Tuzla City. Ook de kersverse aanwinst Riechedly Bazoer is niet meegevlogen naar Schotland. De middenvelder die dinsdagmiddag werd aangetrokken is ziek. Hij trainde dinsdag nog wel voor het eerst mee met de groep. AZ had nog wel de mogelijkheid om hem in te schrijven op de spelerslijst voor de UEFA. Fredrik Midtsjø is er ook niet meer bij, hij is verkocht aan Galatasaray. Peer Koopmeiners en aanwinst Zinho Vanheusden zijn ook niet fit.

Dundee United eindige vorig seizoen vierde in de Schotse competitie op ruime afstand achter landskampioen Celtic en Rangers. Vorig seizoen werd AZ nog door Celtic uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League. In Schotland is de competitie al begonnen. Dundee startte met een gelijkspel tegen Kilmarnock.

The Terrors doen voor het eerst sinds 2012 mee aan Europees voetbal en hebben een fraaie overeenkomst met AZ. Beide ploegen speelden in hun clubhistorie een Europese finale. AZ in 1981, Dundee in 1987. Om komend seizoen tot de eindstrijd in de Conference League te komen moeten AZ en Dundee in elk geval nog een ronde hierna overleven. Daarna volgt pas de groepsfase van het toernooi. Het Portugese Gil Vicente of het Letse Riga is dan de tegenstander.

