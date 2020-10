AZ met negentien spelers maar zonder Boadu naar Napels

Video Klopp mist naast Van Dijk mogelijk ook Thiago en Matip tegen Ajax

19 oktober Trainer Jürgen Klopp weet nog niet of Thiago Alcantara woensdag met Liverpool in actie kan komen tijdens de uitwedstrijd tegen Ajax in de Champions League. De Spaanse middenvelder kreeg zaterdag in het duel met Everton een enorme trap van tegenstander Richarlison, die daarvoor een rode kaart kreeg.