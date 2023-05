AZ-directeur Robert Eenhoorn over laffe aanval hooligans: 'We kunnen dit niet over onze kant laten gaan’

Donyell Malen terug bij Dortmund, Makkelie fluit kraker tegen Chelsea

Na de heenwedstrijd in Dortmund (1-0 voor de thuisploeg) is het dinsdag de beurt aan Chelsea om in London de achterstand te repareren. De club uit Duitsland kan weer rekenen op Donyell Malen. De Nederlander keert terug in de wedstrijdselectie, nadat hij vrijdag ontbrak tegen RB Leipzig (2-1-zege) door een enkelblessure.