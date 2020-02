AZ-coach Slot verwacht een ander LASK Linz in de return

Door Nik Kok



,,Tegen ons waren ze alleen gevaarlijk uit standaardsituaties terwijl ze normaal veel kansen creëren. Normaal zetten ze je ook negentig minuten onder druk. Als je niet oplet, dan krijg je zo een goal tegen.”



Slot en ook middenvelder Jordy Clasie zijn zich bewust van het belang van de wedstrijd. ,,Als je een kans hebt om je bij de laatste zestien van de wedstrijd te plaatsen dan is het sowieso een belangrijke wedstrijd.” Voor AZ staat er na donderdag op zondag ook een belangrijke wedstrijd op het programma in de eredivisie. Dan is Ajax de tegenstander in de Johan Cruijff Arena. ,,Maar we houden ons alleen maar bezig met de wedstrijd tegen LASK Linz,” zegt Slot.



Volgens de oefenmeester is het heel belangrijk dat Fredrik Midtsjø van de partij is. De Noor was in de heenwedstrijd nog geschorst. ,,Dat hij er nu bij is, is heel belangrijk omdat hij specifiek goed is in twee dingen: De tweede bal winnen en hij kan zich goed vrij draaien op het middenveld waardoor we druk kunnen uitvoeren naar voren toe.” Dat AZ in Europa vaak in de tweede wedstrijd beter is dan de eerste, stemt Slot ook tevreden. ,,Dat was zo in de wedstrijden tegen Marioepol en Häcken. Dan kennen we de tegenstander nog beter.”