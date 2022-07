AZ beleeft probleemloze avond in Sarajevo: met ruime cijfers langs Tuzla City

Barça-voorzitter Laporta beschaamd na ‘invasie’ fans Eintracht Frankfurt: ‘Dit kunnen we niet toelaten’

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta was beschaamd dat naar verluidt 30.000 supporters van Eintracht Frankfurt hun ploeg aanmoedigden in Camp Nou in Barcelona in de kwartfinale van de Europa League. De bezoekende club, die won met 2-3 en de halve finales bereikte, had slechts 5000 kaarten toegewezen gekregen.

15 april