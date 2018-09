Atlético buigt achterstand om tegen Monaco

Garry Rodrigues leidt Galatasa­ray naar zege

22:56 In Groep D heeft Galatasaray de eerste tik uitgedeeld. De Turken klopten Lokomotiv Moskou (3-0) en zagen de twee topfavorieten Schalke en Porto in een bij vlagen grimmig duel in Gelsenkirchen met 1-1 afsluiten.