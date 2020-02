Atlanta United wint met 3-0 van Motagua

Guardiola over clash met Real: ‘We moeten nu laten zien wie we zijn’

24 februari De uitwedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League is woensdag van groot belang voor Manchester City. De Engelse kampioen kwam in het belangrijkste Europese clubtoernooi nog nooit verder dan de halve eindstrijd. Manchester City mag de komende twee seizoenen niet uitkomen in de Champions League vanwege ‘ernstige schendingen’ van de financiële regels.