Atalanta en Leverkusen vechten voor laatste kans, Mourinho kan zich direct plaatsen

De eerste ploegen plaatsten zich inmiddels voor de knockoutfase, maar er in speelronde vijf van de Champions League nog genoeg op het spel. Hoe staat het ervoor in de groepen waarin vanavond wordt gespeeld?

Groep A

Stand

1. Paris Saint-Germain 4 - 12 (10-0)

2. Real Madrid 4 - 7 (9-5)

3. Club Brugge 4 - 2 (2-8)

4. Galatasaray 4 - 1 (0-8)



Programma

Galatasaray - Club Brugge (18.55 uur)

Real Madrid - Paris Saint-Germain (21.00 uur)



Een heel fraai affiche staat er op het programma in het Santiago Bernabéu, waar Real Madrid het opneemt tegen Paris Saint-Germain. Met een punt uit twee duels leken de Madrilenen een moeizaam CL-seizoen tegemoet te gaan, maar door twee zeges staat de ploeg van Zinédine Zidane er nu toch goed voor. Met een overwinning tegen de sterrenformatie uit Parijs is dat een feit, al is het doel ook bereikt als Club Brugge niet wint in Istanbul bij Galatasaray.



Ondanks dat er voor het al geplaatste Paris Saint-Germain niet veel meer op het spel staat, komt de ploeg met zijn supertrio naar de Spaanse hoofdstad. Neymar ontbrak lange tijd met een hamstringblessure, maar maakte vrijdag tegen Lille (2-0 zege) zijn rentree.

Volledig scherm Karim Benzema is dit seizoen de grote man voor Real Madrid. De Fransman scoorde dit seizoen al twaalf keer in zestien duels. © REUTERS

Groep B

Stand

1. Bayern München 4 - 12 (15-4)

2. Tottenham Hotspur 4 - 7 (13-9)

3. Rode Ster 4 - 3 (3-13)

4. Olympiakos 4 - 1 (5-10)



Programma

Tottenham Hotspur - Olympiakos (21.00 uur)

Rode Ster - Bayern München (21.00 uur)



Aan weinig mensen zal de terugkeer van Jose Mourinho geruisloos voorbij zijn gegaan. In zijn eerste wedstrijd als trainer van Spurs pakte The Special One direct drie punten (bij West Ham, 2-3). De volgende klus wacht vanavond alweer. Met een overwinning op Olympiakos plaatst de Champions League-finalist van vorig seizoen zich voor de volgende ronde. De Grieken hopen hun schamele puntenaantal van één nog wat op te schroeven.



Net als bij Spurs staat er bij Bayern sinds kort een nieuw gezicht voor de groep. Interim-trainer Hansi Flick heeft wel één zorg minder van Mourinho, want de Duitse recordkampioen is al zeker van de volgende ronde. In Belgrado staat er tegen Rode Ster, dat drie punten verzamelde, voor Bayern dan ook niet veel meer op het spel.

Volledig scherm Jose Mourinho is terug in de Champions League, de competitie die hij al twee keer won. © REUTERS

Groep C

Volledig scherm Ongeloof bij Nederlander Robin Gosens (links). Atalanta verliest bij zijn debuut in de Champions League met 4-0 van Dinamo Zagreb. © REUTERS Stand

1. Manchester City 4 - 10 (11-2)

2. Sjachtar Donetsk 4 - 5 (7-9)

3. Dinamo Zagreb 4 - 5 (9-7)

4. Atalanta 4 - 1 (3-12)



Programma

Manchester City - Sjachtar (21.00 uur)

Atalanta - Dinamo Zagreb (21.00 uur)



In groep C kan het nog alle kanten op. Manchester City heeft met tien punten uit vier duels de beste papieren om de volgende ronde te bereiken. Daarachter lijken Sjachtar en Dinamo Zagreb, die allebei op vijf punten staan, uit te gaan maken wie met de ploeg van Pep Guardiola meegaat naar de volgende ronde.



Toch valt ook Atalanta niet af te schrijven. Met een overwinning in San Siro tegen Dinamo Zagreb doet de ploeg van Hans Hateboer en Marten de Roon weer volop mee voor een ticket voor knockoutfase. Te hopen voor Atalanta is dat het duel beter verloopt als de wedstrijd in Zagreb, toen de Italianen alle hoeken van het veld te zien kregen (4-0).

Groep D

Stand

1. Juventus 4 - 10 (9-4)

2. Atlético Madrid 4 - 7 (6-4)

3. Lokomotiv Moskou 4 - 3 (4-7)

4. Bayer Leverkusen 4 - 3 (3-7)



Programma

Lokomotiv Moskou - Bayer Leverkusen (18.55 uur)

Juventus - Atlético Madrid (21.00 uur)



Wat één wedstrijd wel niet voor verschil kan maken. Met nul punten uit de eerste drie duels leek Peter Bosz met Leverkusen kansloos voor de volgende ronde, maar door de overwinning op Atlético (2-0) liggen er opeens weer volop kansen. Met zeven punten hebben de Madrilenen wel de beste papieren om de volgende ronde te bereiken. Toch is het oppassen, want een nederlaag in Turijn kan fatale gevolgen hebben. De winnaar van het duel tussen Lokomotiv en Leverkusen - de ploegen staan allebei op drie punten - komt dan tot op een punt van de ploeg van Diego Simeone.