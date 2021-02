Atalanta-coach boos na vroege rode kaart: ‘Voetbal vermoordt zichzelf op deze manier’

,,Die rode kaart aan onze kant heeft de wedstrijd verpest”, klaagde Gasperini. ,,Ik vond het heel zwaar bestraft. Het voetbal vermoordt zichzelf op deze manier. Met tien man konden we niet meer spelen zoals we graag doen. We zullen nooit weten wat de uitslag zou zijn geweest als we gewoon met elf man de wedstrijd hadden beëindigd. De scheidsrechter heeft de wedstrijd verpest”, zei een woedende Gasperini. ,,We hadden misschien alsnog wel van Real Madrid verloren. Iedereen heeft het over hun afwezigen, prima, maar ze hebben nog steeds heel veel kwaliteit. Ook met elf man hadden we kunnen verliezen, maar dan hadden we wel ons eigen spel kunnen spelen en er een wedstrijd van kunnen maken.”