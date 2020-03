Atalanta Bergamo draagt CL-succes op aan de stad en doet dringende oproep

,,Bergamo, in deze moeilijke tijd is deze voor jullie”, schreef Marten de Roon kort na de wedstrijd op Twitter. De spelers hielden na het duel ook een shirt omhoog met daarop de tekst: ,,Bergamo, dit is voor jullie. Geef nooit op!”.



,,We weten dat heel veel mensen in Bergamo de wedstrijd op tv hebben gekeken, ook de directeur van het ziekenhuis”, zei trainer Gian Piero Gasperini. ,,We zijn blij dat we al die mensen een moment van vreugde hebben kunnen geven.”



In het land zijn al meer dan 10.000 mensen besmet met het coronavirus, het aantal overleden patiënten staat op 631. Bergamo ligt in de zwaar getroffen regio Lombardije. De Italiaanse voetbalcompetitie Serie A is zeker tot begin april stilgelegd.